7 июня, 15:47

В Росгвардии заявили о захвате комплекса для выявления точек работы операторов дронов

Начальника ГУ ведомства по ДНР Александр Ходаковский не уточнил название комплекса и обстоятельства, при которых силам РФ удалось завладеть им

ДОНЕЦК, 7 июня. /ТАСС/. Военнослужащие российских сил захватили комплекс канадского производства для выявления точек работы операторов беспилотников. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

"В руки наших ребят попало оборудование противника канадского производства, предназначенное, в первую очередь, для выявления точек работы операторов БПЛА и определения координат дронов. Подобное оборудование применялось системно и ранее, но полученный образец превосходит все, что мы знали, в разы", - написал он в Telegram-канале.

Ходаковский не уточнил название комплекса и обстоятельства, при которых силам РФ удалось завладеть комплексом. 

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