Минобороны РФ показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ на запорожском направлении

В ведомстве отметили, что в этих целях были задействованы вертолеты Ка-52

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российские ударные вертолеты Ка-52 уничтожили на запорожском направлении три украинских бронемашины, соответствующее видео распространило в воскресенье Минобороны РФ.

"Экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52, вскрыв выдвижение бронетехники противника, нанесли удар управляемыми ракетами. В результате точного попадания три единицы боевых бронированных машин Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены вместе с экипажами", - сказали в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы Украины продолжают безуспешные попытки наступления на южнодонецком и запорожском направлениях. По данным за 10 июня, общие потери украинских войск на этих направлениях за сутки составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 боевых бронированных машин.

Ка-52 "Аллигатор" - боевой разведывательно-ударный вертолет разработки конструкторского бюро "Камов" (входит в холдинг "Вертолеты России"), производится на Арсеньевском авиационном заводе "Прогресс" имени Н.И. Сазыкина. Вертолет предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника на переднем крае и в тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток. Ка-52 может обеспечивать разведку целей, целераспределение и аппаратурное целеуказание. Он снабжен устройствами снижения заметности, системой радиоэлектронной защиты и средствами активного противодействия.

Штатное вооружение вертолета составляют управляемые и неуправляемые ракеты, в том числе противотанковые комплексы "Штурм-ВУ", оснащенные ракетами "Атака" с лазерным наведением, а также управляемые ракеты "Вихрь". Кроме того, вертолет несет авиационные бомбы и контейнеры с пушечным вооружением.