Экипажи отряда кораблей ТОФ отмечают День России в индонезийском порту Сурабая

На кораблях под звуки российского гимна торжественно подняли военно-морские флаги и флаги расцвечивания, а принимающая сторона запланировала для моряков культурные мероприятия

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Экипажи двух корветов и среднего морского танкера Тихоокеанского флота (ТОФ) празднуют День России в порту Сурабая в Индонезии. Об этом сообщили в понедельник в отделе информационного обеспечения флота.

"Экипажи корветов "Громкий", "Совершенный" и среднего морского танкера "Печенга" Тихоокеанского флота (ТОФ), выполняющие задачи дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе, празднуют День России в индонезийском порту Сурабая, куда отряд российских кораблей прибыл накануне в рамках делового захода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что утром на кораблях под звуки гимна РФ были торжественно подняты военно-морские флаги и флаги расцвечивания, а принимающая сторона запланировала для российских моряков культурные мероприятия.

Как сообщили 6 июня в Минобороны России, отряд кораблей принимал участие в многосторонних военно-морских учениях "Комодо-2023", которые прошли в индонезийских водах. Целью военных учений являлось укрепление партнерства на море, в частности при выполнении задач гуманитарных миссий и оказании помощи в ходе стихийных бедствий.