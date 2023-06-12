Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетранспортера ВСУ экипажем вертолета Ка-52

Российские военные нанесли удар управляемой ракетой

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Экипаж ударного вертолета Ка-52 ударом управляемой ракеты уничтожил боевую бронированную машину Вооруженных сил Украины на запорожском направлении. Соответствующее видео было распространено Минобороны России в понедельник.

"Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевой бронированной машины ВСУ на Запорожском направлении. Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 обнаружил движущийся бронетранспортёр ВСУ и нанёс удар управляемой ракетой", - говорится в подписи к видеозаписи.

На кадрах, распространенных Минобороны России, виден пуск ракеты по бронетранспортеру. Отмечается, что в результате удара боевая бронированная машина ВСУ была уничтожена вместе с экипажем.

О вертолете

Ка-52 "Аллигатор" - боевой разведывательно-ударный вертолет разработки конструкторского бюро "Камов" (входит в холдинг "Вертолеты России"). Предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника на переднем крае и в тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток. Ка-52 может обеспечивать разведку целей, целераспределение и аппаратурное целеуказание. Он снабжен устройствами снижения заметности, системой радиоэлектронной защиты и средствами активного противодействия.

Максимальная скорость - до 300 км/ч. Дальность полета - 460 км. Масса полезной нагрузки - 2,5 тонны. Практический потолок - 5 500 м. Крейсерская скорость - до 260 км/ч. Экипаж - 2 человека.

Штатное вооружение: управляемые и неуправляемые ракеты, в том числе противотанковые комплексы "Штурм-ВУ", оснащенные ракетами "Атака" с лазерным наведением, а также управляемые ракеты "Вихрь". Кроме того, вертолет несет авиационные бомбы и контейнеры с пушечным вооружением