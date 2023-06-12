МО РФ сообщило об уничтожении в ДНР склада боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ

По словам официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, в районе населенного пункта Григоровка также пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы России уничтожили в ДНР склад боеприпасов 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ", - сказал он.

По словам Конашенкова, также в районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.