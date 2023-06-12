12 июня, 10:37,
обновлено 12 июня, 10:44
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении в ДНР склада боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ

По словам официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, в районе населенного пункта Григоровка также пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы России уничтожили в ДНР склад боеприпасов 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ", - сказал он.

По словам Конашенкова, также в районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация