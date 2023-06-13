Российский тральщик "Яков Баляев" применил беспилотный катер на учениях в Охотском море

Как рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 3-го ранга Илья Колесников, с помощью беспилотника экипаж идентифицировал и уничтожил плавающие мины

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Морской тральщик "Яков Баляев" Тихоокеанского флота (ТОФ) применил в ходе учений в Охотском море безэкипажный катер "Сканда" для поиска и обезвреживания морских мин условного противника. Об этом заявил во вторник начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 3-го ранга Илья Колесников.

"Личный состав тральщика "Яков Баляев" в ходе проделывания прохода для тактической группы кораблей ТОФ, действующего в Охотском море, сначала применил автоматический комплекс по поиску и обнаружению мин "Диез" и гидроакустическую станцию "Ливадия", после чего спустил на воду безэкипажный катер "Сканда", - сказал он.

Как рассказал Илья Колесников, с помощью беспилотника экипаж идентифицировал обнаруженные плавающие мины, после чего уничтожил их из артиллерийского комплекса АК-306.

Представитель ТОФ также заявил, что всего в учениях задействованы более 60 боевых кораблей и судов обеспечения флота, порядка 35 летательных аппаратов морской авиации, береговые войска и свыше 11 тыс. военнослужащих.