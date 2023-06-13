Путин: противотанковые комплексы "Корнет" на СВО работают идеально, но их нужно больше

Президент также выразил благодарность летчикам

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Противотанковые комплексы "Корнет" в зоне СВО работают идеально, но их нужно больше, и это будет сделано, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.

"Когда мы начали беседу, мы говорили, что атака идет по двум направлениям и несколько танков подбито с помощью авиации, "вертушки" очень хорошо работают. <...> Несколько бронемашин и танк подбит был пехотой с использованием противотанковых средств. "Корнеты" работают идеально, но их нужно больше, и это будет сделано", - сказал он.

Глава государства также выразил благодарность летчикам. "Настоящие герои. Эффективно, по-настоящему классно воюют", - сказал Путин.