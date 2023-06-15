15 июня, 02:05
Военная операция на Украине

Российские военные пресекли попытку ВСУ перегруппироваться на запорожском направлении

© Минобороны России

Также при помощи систем ПВО сбили шесть украинских беспилотников

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" не дали украинским войскам перегруппироваться на запорожском направлении и уничтожили гаубицу Д-30 и живую силу противника. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

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"На запорожском направлении противник вел разведку, огонь из артиллерийских орудий, а также предпринимал попытки провести перегруппировку сил. Артиллерийским огнем группировки уничтожена буксируемая гаубица Д-30, нанесено поражение по скоплению живой силы противника", - сказал он.

Кроме того, средствами ПВО были сбиты шесть украинских БПЛА типа "Фурия", "Валькирия" и "Лелека". 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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