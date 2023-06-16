16 июня, 15:18,
обновлено 16 июня, 15:54
Военная операция на Украине

Пушилин заявил, что упомянутый Путиным бой на времевском выступе идет предсказуемо

По словам врио главы ДНР, российские силы стабилизируют ситуацию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Бой на времевском выступе, о котором в пятницу сообщил президент РФ Владимир Путин, "развивается абсолютно предсказуемо", российские силы стабилизируют ситуацию. Об этом рассказал журналистам врио главы ДНР Денис Пушилин, отвечая на вопрос ТАСС.

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"По последней информации, ситуация развивается абсолютно предсказуемо, наши подразделения ситуацию стабилизируют. Бой еще в полной мере не закончен", - сказал он.

На линии соприкосновения в районе так называемого времевского выступа (по названию села Времевка) шли тяжелые бои. В пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что силы РФ за сутки отразили пять атак ВСУ на времевском выступе, уничтожив более 200 военнослужащих противника. Пушилин отметил в интервью ТАСС, что ситуация на этом участке за последнюю ночь стабилизировалась по сравнению с предыдущими сутками. 

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