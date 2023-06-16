Пушилин заявил, что упомянутый Путиным бой на времевском выступе идет предсказуемо

По словам врио главы ДНР, российские силы стабилизируют ситуацию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Бой на времевском выступе, о котором в пятницу сообщил президент РФ Владимир Путин, "развивается абсолютно предсказуемо", российские силы стабилизируют ситуацию. Об этом рассказал журналистам врио главы ДНР Денис Пушилин, отвечая на вопрос ТАСС.

"По последней информации, ситуация развивается абсолютно предсказуемо, наши подразделения ситуацию стабилизируют. Бой еще в полной мере не закончен", - сказал он.

На линии соприкосновения в районе так называемого времевского выступа (по названию села Времевка) шли тяжелые бои. В пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что силы РФ за сутки отразили пять атак ВСУ на времевском выступе, уничтожив более 200 военнослужащих противника. Пушилин отметил в интервью ТАСС, что ситуация на этом участке за последнюю ночь стабилизировалась по сравнению с предыдущими сутками.