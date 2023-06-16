16 июня, 17:00
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

МО РФ сообщило об одном нарушении режима прекращения огня за сутки в Нагорном Карабахе

В ведомстве сообщили, что на 30 наблюдательных постах российскими миротворцами ведутся круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Одно нарушение режима прекращения огня зафиксировано за минувшие сутки в районе Лачинского коридора в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается в пятницу в информационном бюллетене Минобороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта.

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в районе Лачинского коридора. Командованием российского миротворческого контингента совместно с армянской и азербайджанской сторонами проводится разбирательство по данному факту", - отмечается в документе.

Согласно бюллетеню, на 30 наблюдательных постах российскими миротворцами ведутся круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. 

Теги:
АзербайджанАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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