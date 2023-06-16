МО РФ сообщило о провокационных действиях со стороны военных США в провинции Ракка

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов заявил, что такие действия деструктивно влияют на развитие обстановки

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Провокационные действия со стороны подразделений Вооруженных сил США замечены в провинции Ракка. Об этом заявил в пятницу заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

"В провинции Ракка отмечены провокационные действия со стороны подразделений Вооруженных сил США. Выявлено движение двух автомобильных колонн патрулей так называемой международной антитеррористической коалиции по недеконфликтованным маршрутам в районах населенных пунктов Эль-Тервазия и Квара. Российской стороной в адрес коалиции заявлен протест", - сказал Гуринов.

"Нарушение возглавляемой США коалицией правил деконфликтации ставит под угрозу хрупкий баланс сил в регионе, достигнутый благодаря усилиям Российской Федерации, и деструктивно влияет на развитие обстановки", - заявил Гуринов.

По его данным, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в провинции Хама.