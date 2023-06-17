16 июня, 22:01
Военная операция на Украине

Балицкий заявил о пресечении деятельности 60 ДРГ в Запорожье после присоединения к России

Врио губернатора региона Евгений Балицкий отметил, что год назад ситуация в области была тяжелее

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Участники более 60 диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) были задержаны на территории Запорожской области с момента ее вхождения в состав РФ. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий в интервью газете "Известия".

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Он напомнил, что регион почти год назад провел референдум по вхождению территории в состав России. По словам Балицкого, тогда "ситуация была гораздо тяжелее". Врио губернатора региона отметил, что процесс вхождения в состав России прошел практически без замечаний. "На нашей территории за это время было изловлено, количество точно не назову, но более 60 групп ДРГ, которые нам мешали мирно жить". 

Теги:
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