МО РФ показало работу военной полиции по обеспечению правопорядка в Белгородской области

В ведомстве пояснили, что для исключения мародерства выставили стационарные посты и патрули

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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Минобороны РФ опубликовало кадры мероприятий военнослужащих военной полиции Западного военного округа (ЗВО) по организации обеспечения безопасности движения автотранспорта и правопорядка в населенных пунктах Новая Таволжанка и Шебекино Белгородской области.

"Военнослужащие военной полиции Западного военного округа обеспечивают безопасность движения воинских колонн и гражданского автотранспорта по автомобильным дорогам в населенных пунктах Новая Таволжанка и Шебекино Белгородской области", - говорится в комментариях ведомства.

На кадрах, распространенных Минобороны РФ 17 июня, видно, как бронеавтомобили "Патруль" медленно двигаются по улицам Новой Таволжанки, а военнослужащие военной полиции обходят улицы и дворы опустевшего городка, выборочно останавливают проезжающие автомобили для проверки документов и содержимого багажников.

"Город полностью под контролем Вооруженных сил [РФ]. Для обеспечения законности и соблюдения правопорядка на улицах, исключения мародерства были выставлены стационарные посты и патрули. Также были введены ограничительные мероприятия на перемещение транспортных средств в ночное время с 20:00 до 07:00. Досматриваются багажники автомобилей на предмет наличия взрывоопасных и запрещенных предметов. Местные жители по требованию предъявляют паспорта с регистрацией", - говорит военнослужащий в чине полковника. По его словам, эти ограничительные меры введены при поддержке местного населения. "Появилась в городе законность, местные жители стали жить спокойнее и, как результат, стали возвращаться в Таволжанку", - подчеркнул полковник.

В министерстве отметили, что сотрудники военной полиции оказывают помощь жителям населенных пунктов, круглосуточно принимают заявки и реагируют на просьбы жильцов.

В ведомстве добавили, что военная полиция вместе с инженерными подразделениями выезжают по заявкам об обнаружении взрывоопасных предметов, их частей или оружия, и организуют работу по разминированию.