17 июня, 08:16
Военная операция на Украине

МО РФ показало уничтожение опорного пункта ВСУ российским БЛА на Южно-Донецком направлении

© Минобороны России

Военнослужащие и вооружение противника были уничтожены

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. В ходе специальной военной операции российский беспилотник уничтожил опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.

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"Минобороны России опубликовало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ на Южно-Донецком направлении. Операторы беспилотных летательных аппаратов (БЛА) подразделения ВС РФ обнаружили опорный пункт с боевиками ВСУ с стрелковым вооружением и противотанковыми средствами поражения. По боевикам был применен БЛА квадрокоптерного типа", - отмечается в сообщении.

"В результате удара украинские националисты и вооружение были уничтожены", - отметили в военном ведомстве. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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