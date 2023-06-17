МО РФ показало уничтожение опорного пункта ВСУ российским БЛА на Южно-Донецком направлении

Военнослужащие и вооружение противника были уничтожены

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. В ходе специальной военной операции российский беспилотник уничтожил опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"Минобороны России опубликовало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ на Южно-Донецком направлении. Операторы беспилотных летательных аппаратов (БЛА) подразделения ВС РФ обнаружили опорный пункт с боевиками ВСУ с стрелковым вооружением и противотанковыми средствами поражения. По боевикам был применен БЛА квадрокоптерного типа", - отмечается в сообщении.

"В результате удара украинские националисты и вооружение были уничтожены", - отметили в военном ведомстве.