Минобороны РФ сообщило об отражении семи атак ВСУ на донецком направлении

По данным ведомства, потери противника за сутки составили до 340 военнослужащих

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Южная группировка войск за минувшие сутки отразила семь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в субботу сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении активными действиями южной группировки войск в течение суток успешно отражены семь атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Новокалиново, Первомайское и Марьинка Донецкой Народной Республики", - сказал он.

По словам Конашенкова, потери противника за сутки составили "до 340 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, а также 2 гаубицы Д-30".