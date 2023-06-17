ВС РФ уничтожили на краснолиманском направлении до 50 военных и две САУ "Гвоздика" ВСУ

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Российские войска на краснолиманском направлении за сутки уничтожили до 50 военных, пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две самоходных артиллерийских установки "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сказал Конашенков.

По его данным, в районе населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Ямполовка Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.