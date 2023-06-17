17 июня, 10:55,
обновлено 17 июня, 11:08
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении трех атак противника на запорожском направлении

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Российские войска в течение суток отразили три атаки ВСУ на запорожском направлении. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На запорожском направлении российскими войсками в течение прошедших суток отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Жеребянки, Малая Токмачка и Мирное Запорожской области", - сказал Конашенков.

По его словам, также в результате огневого поражения выдвигавшихся резервов противника в районе Степового Запорожской области уничтожено пять боевых бронированных машин. 

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УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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