17 июня, 10:57,
обновлено 17 июня, 10:57
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении украинской ДРГ на купянском направлении

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Диверсионно-разведывательная группа ВСУ уничтожена на купяском направлении. Общие потери Украины за сутки на данном направлении составили более 40 военных, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области. В районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа", - сказал Конашенков.

Он уточнил, что в течение суток уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, бронетранспортер, 2 автомобиля, а также 2 гаубицы Д-30. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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