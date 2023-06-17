Церемонии выпуска лейтенантов и слушателей прошли в академиях и училищах Минобороны РФ

Во время церемонии было зачитано поздравление министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Торжественные церемонии выпуска лейтенантов и слушателей состоялись в субботу в военных академиях и училищах ВС РФ в разных российских регионах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, в тверской Военной академии воздушно-космической обороны имени маршала Советского Союза Георгия Жукова в торжественном мероприятии приняли участие командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны - заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Семенов, Главный федеральный инспектор по Тверской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО Игорь Жуков, выпускник академии Герой РФ старший лейтенант Александр Шаров, ветераны, а также представители администрации региона.

Во время церемонии было зачитано поздравление министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.

"Сегодня наши военнослужащие самоотверженно противостоят неонацистам и их пособникам в ходе cпецоперации, борются с международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике, выполняют миротворческую миссию в Нагорном Карабахе и Приднестровье, выступают гарантом мира в Абхазии и Южной Осетии. Уверен, что полученные за годы учебы фундаментальные системные знания <...> помогут вам обеспечить боевую готовность вверенных подразделений, <...>, внести достойный вклад в дальнейшее развитие армии и флота", - сказано в обращении министра.

Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Военной академии войск радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Советского Союза Семена Тимошенко также состоялась в Костроме. Во Владивостоке на Корабельной набережной у мемориала "Боевая слава Тихоокеанского флота" прошел юбилейный, 80-й по счету, выпуск офицеров и мичманов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала Степана Макарова.

Ранее в Минобороны также сообщили, что в Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге в субботу также состоялся выпуск лейтенантов. Выпускников академии поздравило руководство министерства обороны, командующий Космическими войсками генерал-полковник Александр Головко, почетный профессор академии Вячеслав Макаров, начальник Военно-космической академии генерал-майор Анатолий Нестечук.