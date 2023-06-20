Шойгу поздравил военных медиков с 55-летием основания ЦВКГ им. Вишневского

Министр обороны напомнил, что указом президента за большой вклад в развитие отечественной медицины, высокие достижения по охране здоровья личного состава вооруженных сил центр был награжден государственной наградой - орденом Александра Невского

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил личный состав Центрального военного клинического госпиталя (ЦВКГ) имени А. А. Вишневского с 55-летием со дня образования.

"Сегодня исполняется 55 лет со дня образования Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий - Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского", - сказал он на заседании коллегии МО РФ.

Шойгу напомнил, что указом президента России за большой вклад в развитие отечественной медицины, высокие достижения по охране здоровья личного состава вооруженных сил центр был награжден государственной наградой - орденом Александра Невского.

"Приказом министра обороны центру вручено почетное знамя. Поздравляю личный состав центра с этим знаменательным событием. Наши медицинские работники с честью выполняют свой долг", - заключил он.

О госпитале им. Вишневского

Госпиталь имени Вишневского является самым большим в стране медицинским объединением, признанным флагманом российского здравоохранения. Он имеет в своем составе все клинические подразделения, которые только существуют в медицине, с законченным циклом лечения. Здесь работают 41 доктор медицинских наук, 188 кандидатов медицинских наук, 18 профессоров, 10 доцентов, 113 заслуженных врачей РФ.

Сотрудники медицинского центра ежегодно выполняют более 25 тысяч операций, значительная часть которых относится к сложным и высокотехнологичным. Ежегодно медицинскую помощь в госпитале получают свыше 82 тысяч человек.