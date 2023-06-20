МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях до 260 военных

Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы Украины также потеряли девять танков

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком и запорожском направлениях за последние сутки составили до 260 военнослужащих.

Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Общие потери противника на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки составили до 260 украинских военнослужащих, 9 танков, боевая машина пехоты Bradley, 12 боевых бронированных машин, 3 автомобиля, 2 гаубицы Д-20, 2 гаубицы "Мста-Б", а также артиллерийская система М777 производства США", - сказал Конашенков.