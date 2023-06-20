МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли до 100 военных на краснолиманском направлении

По данным военного ведомства, российские войска пресекли деятельность трех украинских групп диверсантов

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Российские войска пресекли деятельность трех групп диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, потери противника на этом направлении составили до 100 военных. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населенных пунктов Ямполовка, Червоная Диброва, а также южнее населенного пункта Кременная Луганской Народной Республики, пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки потери противника составили до 100 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, боевая машина РСЗО "Град", гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - отметил Конашенков.

По его словам, авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки "Центр" нанесли поражение подразделениям противника в районе Ямполовки в Донецкой Народной Республике, Невском и Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике.