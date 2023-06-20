20 июня, 11:17,
обновлено 20 июня, 11:33
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о пресечении деятельности украинской ДРГ в Запорожской области

По данным военного ведомства, она находилась в районе населенного пункта Решетиловское

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Российские военные за прошедшие сутки пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в районе Решетиловского в Запорожской области. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На положском тактическом направлении в районе населенного пункта Решетиловское Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", - заявил Конашенков.

Он добавил, что в районах Новополя в ДНР и Левадного в Запорожской области нанесено огневое поражение четырем скоплениям живой силы противника. 

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