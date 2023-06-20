МО РФ сообщило о пресечении действий трех украинских ДРГ на купянском направлении

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, за сутки также уничтожили американскую артиллерийскую систему М777 и радиолокационную станцию "Зоопарк"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Российские военные пресекли действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на купянском направлении. Также за сутки здесь была уничтожена американская артиллерийская система М777 и радиолокационная станция "Зоопарк", сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии и слаженными действиями подразделений Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Масютовка, Кисловка, Новомлынск, Берестовое Харьковской области Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы "Зоопарк", - сказал он.

По словам официального представителя МО РФ, "в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Ягодное Луганской Народной Республики пресечена деятельность украинских трех диверсионно-разведывательных групп".