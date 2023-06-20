МО РФ сообщило об уничтожении на херсонском направлении до 25 военных ВСУ

По данным военного ведомства, также уничтожена артиллерийская система М777 производства США

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции уничтожили за сутки на херсонском направлении до 25 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и артиллерийскую систему М777 производства США.

Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения противника в течение суток уничтожено до 25 украинских военнослужащих, 5 автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-30", - сказал он.