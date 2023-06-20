Минобороны РФ построит военный госпиталь в Пскове

Площадку будущей застройки посетили заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и губернатор Псковской области Михаил Ведерников

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Министерство обороны РФ построит новый военный госпиталь в Пскове, который позволит обеспечить военнослужащих, членов их семей и жителей города высокотехнологичной медицинской помощью, сообщили во вторник в министерстве.

"Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России возведут новый военный госпиталь в городе Пскове. Площадку будущей застройки посетили сегодня заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и губернатор Псковской области Михаил Ведерников", - рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что "новое лечебное учреждение будет оснащено самым современным оборудованием и медицинской техникой, позволит обеспечить военнослужащих, членов их семей и жителей города высокотехнологичной медицинской помощью".

По данным министерства, Иванову доложили о планируемых проектных решениях и сроках предстоящего строительства. Также Иванов и Ведерников приняли участие в открытии возведенного по поручению правительства РФ военными строителями нового учебно-лабораторного корпуса института медицины и экспериментальной биологии Псковского государственного университета.

Как уточнили в Минобороны, это уже третий объект, построенный для нужд региона силами военного ведомства. В 2020 году для оказания помощи жителям региона в борьбе с коронавирусной инфекцией военные строители в кратчайшие сроки возвели современные многофункциональные медицинские центры в Пскове и в Великих Луках.

В учебно-лабораторном комплексе Иванов и Ведерников вручили государственные и ведомственные награды военным врачам, младшему и среднему медицинскому персоналу военного госпиталя и медицинским специалистам различных лечебных учреждений города и области.