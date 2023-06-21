Участники МВМС-2023 в Кронштадте смогут посетить четыре боевых корабля ВМФ России

В рамках салона запланирована гребная гонка на морских шлюпках "Ял-6" на приз главнокомандующего Военно-морского флота

КРОНШТАДТ, 21 июня. /ТАСС/. Большой десантный корабль Северного флота "Иван Грен" и корабли Балтфлота - корвет "Стойкий", малые ракетные корабли "Серпухов" и "Советск" - будут доступны для посещения участников XI Международного военно-морского салона (МВМС-2023), который впервые пройдет с 21 по 25 июня на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" в Кронштадте. Об этом сообщили в оргкомитете выставки, стратегическим медиапартнером которой является ТАСС.

"Наиболее ожидаемая часть программы - это возможность посещения кораблей-участников салона, которые встанут на рейд у Восточного пирса Усть-Рогатки Средней гавани Кронштадта. Для публики откроют четыре корабля. Это большой десантный корабль "Иван Грен", корвет "Стойкий", малые ракетные корабли "Серпухов" и "Советск", - сказали в оргкомитете.

Кроме того, в рамках салона 22 июня пройдет гребная гонка на морских шлюпках "Ял-6" на приз главнокомандующего ВМФ России с участием сильнейших гребцов флота. С 22 по 24 июня там состоится детская парусная регата на Кубок главкома ВМФ. Также 24 и 25 июня ожидается выступление знаменитой пилотажной группы "Стрижи" на истребителях МиГ-29.

В оргкомитете отметили, что экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей соберет более 250 ведущих российских и иностранных участников. Тематика салона в этом году включает кораблестроение и судостроение, оружие и вооружение, системы боевого управления, навигацию и связь, корабельные энергетические установки, морскую авиацию, инфраструктуру базирования и обеспечения флота, новые технологии и перспективные материалы.

"По поручению президента в Кронштадте реализуется проект туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Он включает в себя в том числе и комплексное развитие города. Во многом благодаря этому проекту Кронштадт становится всероссийским центром патриотического воспитания, хранителем истории флота. Здесь откроется Международный военно-морской салон. Это новая страница в истории города. Теперь в Кронштадте будут не только хранить память о прошлом военно-морских сил нашей страны, но и определять его будущее", - заявил накануне открытия МВМС-2023 губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Все для флота

В ходе работы салона российские предприятия продемонстрируют посетителям свою продукцию, которая отражает основные потребности современного рынка военно-морской техники. По данным Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), на МВМС-2023 будут представлены корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь-МЕ", корабельные радиолокационные комплексы "Заслон" и "Минерал-МЭ", береговой ракетный комплекс "Рубеж-МЭ", надводные корабли и подводные лодки, а также другое вооружение для военно-морских сил. В свою очередь, в "Рособоронэкспорте" отметили, что экспозиция компании на МВМС отражает основные потребности современного рынка, показывая представителям военно-морских сил дружественных России государств высокий технологический и научный уровень страны.

Крупнейший экспонент МВМС - Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) - представит на своем едином стенде несколько десятков проектов кораблей, судов и морской техники, которые разрабатывают и производят предприятия холдинга. В частности, предприятие ОСК - "Адмиралтейские верфи" - покажет модель специального судна для спасения экипажей аварийных подводных лодок проекта 21301 "Игорь Белоусов", а "Севмаш" - обитаемый подводный аппарат "Ясон" проекта 03660, закладка которого состоялась в июне прошлого года.

Главным экспонатом Музея военно-морской славы в кластере "Остров фортов" в Кронштадте станет первая советская атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол", которая отреставрирована на Кронштадтском морском заводе (входит в ОСК).

Деловая программа

В рамках МВМС-2023 пройдет XII Международная конференция "Военно-морской флот и судостроение в современных условиях". На заседании круглого стола будут обсуждаться вопросы развития Северного морского пути в условиях конкуренции и санкционной политики Запада. В деловую программу вошла VII Международная научно-практическая конференция "Имитационное и комплексное моделирование морской техники и морских транспортных систем". Генеральные конструкторы предприятий ОПК проведут совещание по вопросам создания новейшего вооружения и специальной техники в сфере кораблестроения, навигации и вооружений.

МВМС является одним из крупнейших мероприятий в области кораблестроения. Ранее салон собирал участников на территории петербургского "Ленэкспо". Его деловая часть проходили в павильонах, а экспонаты отрасли выставлялись в Галерном ковше. В 2021 году салон прошел в Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" без посетителей.