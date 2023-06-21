Конструкторы ОСК готовы разработать проекты "кораблей-дрононосцев"

Гендиректор холдинга Алексей Рахманов сообщил, что перспективные проекты новых надводных и подводных кораблей постоянно разрабатываются проектно-конструкторскими бюро как по заказу, так и в инициативном порядке

КРОНШТАДТ, 21 июня. /ТАСС/. Проектно-конструкторские бюро Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) способно разработать проекты кораблей - носителей беспилотных авиационных и морских систем. Об этом в интервью ТАСС в преддверии Международного военно-морского салона (МВМС-2023) сообщил генеральный директор холдинга Алексей Рахманов.

"То, что сейчас очень многие страны мира разрабатывают безэкипажные корабли и суда, а также думают над проектами корабля, который в соответствии с правилами русского языка придется назвать "дрононосцем", не секрет. А вот ведется ли такая разработка в периметре ОСК, тем более на каком предприятии такие корабли могут быть построены, - все-таки секрет", - сказал Рахманов, отвечая на вопрос.

Он отметил, что проектно-конструкторские бюро корпорации способно решать такие задачи, а результаты их работы доводятся до командования Военно-морского флота и Министерства обороны РФ.

По словам главы ОСК, перспективные проекты новых надводных и подводных кораблей разрабатываются проектно-конструкторскими бюро на постоянной основе как по заказу, так и в инициативном порядке. "Есть среди них и прорывные решения. Задача, которая стоит перед кораблестроителем, - передать заказчику корабль в установленные сроки и с заданными техническими характеристиками. Когда заказчик их задает, он может учитывать технологические новшества, достижения науки, новые виды вооружений", - добавил Рахманов.

О салоне

МВМС-2023 проходит в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Впервые площадкой проведения стали Музей военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей собрала более 250 ведущих российских и иностранных участников. ТАСС является стратегическим медиапартнером МВМС-2023.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.