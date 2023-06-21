21 июня, 07:29
Военная операция на Украине

Пушилин: боевики ВСУ, брошенные в атаку в июне, обучались в Британии, Дании и Испании

Об этом рассказали пленные, заявил врио главы ДНР

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Военнослужащие украинской армии, которых Киев направил атаковать позиции российских сил в начале июня, проходили обучение в Великобритании, Дании и Испании. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

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"Такие силы, которые были брошены, особенно с четвертого на пятое [июня], с пятого на шестое, - две ночи очень серьезные атаки. Кто против нас был с той стороны - сейчас удалось с пленными пообщаться и понять - это те боевики вооруженных формирований Украины, которые проходили обучение в Великобритании, Испании и Дании. Вот это они подтянулись, они на великоновоселковском направлении", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Как сообщали в Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. По данным ведомства на 14 июня, украинские силы уже потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными при попытках атаки на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. Президент России Владимир Путин также подчеркивал, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении. Как следует из материалов агентства Блумберг, на Западе признают значительные потери украинской армии. 

Теги:
УкраинаДанияИспанияВеликобританияРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
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