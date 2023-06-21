Пушилин: боевики ВСУ, брошенные в атаку в июне, обучались в Британии, Дании и Испании

Об этом рассказали пленные, заявил врио главы ДНР

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Военнослужащие украинской армии, которых Киев направил атаковать позиции российских сил в начале июня, проходили обучение в Великобритании, Дании и Испании. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Такие силы, которые были брошены, особенно с четвертого на пятое [июня], с пятого на шестое, - две ночи очень серьезные атаки. Кто против нас был с той стороны - сейчас удалось с пленными пообщаться и понять - это те боевики вооруженных формирований Украины, которые проходили обучение в Великобритании, Испании и Дании. Вот это они подтянулись, они на великоновоселковском направлении", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Как сообщали в Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. По данным ведомства на 14 июня, украинские силы уже потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными при попытках атаки на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. Президент России Владимир Путин также подчеркивал, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении. Как следует из материалов агентства Блумберг, на Западе признают значительные потери украинской армии.