МО РФ сообщило, что силы ПВО перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган" ВСУ

По данным военного ведомства, также сбиты 12 беспилотников ВСУ

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили 7 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", сбили 12 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", - сказал он.

Кроме того, по словам Конашенкова, уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Любимовка, Запорожское, Переможное Запорожской области, Площанка, Кременная Луганской Народной Республики, Володино и Благовещенка Донецкой Народной Республики.

Как сообщил генерал-лейтенант, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 444 самолета, 240 вертолетов, 4 725 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 256 танков и других боевых бронированных машин, 1 127 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5 187 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 098 единиц специальной военной автомобильной техники.