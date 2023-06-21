21 июня, 11:17,
обновлено 21 июня, 11:31
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило, что силы ПВО перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган" ВСУ

© Минобороны России

По данным военного ведомства, также сбиты 12 беспилотников ВСУ

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили 7 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", сбили 12 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", - сказал он.

Кроме того, по словам Конашенкова, уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Любимовка, Запорожское, Переможное Запорожской области, Площанка, Кременная Луганской Народной Республики, Володино и Благовещенка Донецкой Народной Республики.

Как сообщил генерал-лейтенант, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 444 самолета, 240 вертолетов, 4 725 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 256 танков и других боевых бронированных машин, 1 127 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5 187 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 098 единиц специальной военной автомобильной техники. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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