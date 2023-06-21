21 июня, 11:48,
обновлено 21 июня, 12:06

Путин сообщил о перевооружении частей РВСН на гиперзвуковые системы

© ТАСС/ Ruptly

По словам президента, уже около половины частей и соединений РВСН оснащены новейшими комплексами "Ярс"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Около половины частей ракетных войск стратегического назначения (РВСН) оснащены новейшими комплексами "Ярс", проводится перевооружение на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью "Авангард". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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"Уже около половины частей и соединений РВСН оснащены новейшими комплексами "Ярс", проводится перевооружение войск на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью "Авангард", - сообщил глава государства на встрече с выпускниками военных вузов. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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