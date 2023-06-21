21 июня, 11:50,
обновлено 21 июня, 12:12

Путин: пополнение арсеналов авиационной и морской составляющей ядерных сил идет по плану

© ТАСС/ Ruptly

По словам президента, в состав Военно-морского флота была введена головная подводная лодка проекта "Борей-А"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Арсеналы авиационной и морской составляющей российской ядерной триады пополняются строго по плану. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на встрече с выпускниками военных вузов.

"В строгом соответствии с планами пополняются арсеналы авиационной и морской составляющей стратегических ядерных сил", - сказал Путин. Он отметил, что в состав Военно-морского флота была введена головная подводная лодка проекта "Борей-А", а в январе 2023 года на боевое дежурство встал фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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