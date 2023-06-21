Путин отметил вклад новых образцов бронетехники, ракет и систем ПВО в решение задач СВО

По словам президента, планы по повышению потенциала всех компонентов российских вооруженных сил будут реализованы полностью

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил огромный вклад новейших образцов бронетехники, систем противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), ракетных комплексов в решение боевых задач специальной военной операции (СВО).

"В ходе специальной военной операции огромный вклад в решение боевых задач вносят новейшие образцы бронетехники, ударные ракетные и авиационные комплексы, системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы", - сказал глава государства на встрече с выпускниками военных вузов. "Их (данных вооружений - прим. ТАСС) производство и совершенствование, безусловно, будет продолжено", - заверил Путин.

Глава государства добавил, что планы по повышению потенциала всех компонентов российских вооруженных сил будут реализованы полностью. "Нам еще многое предстоит сделать для качественного повышения потенциала всех компонентов вооруженных сил, и мы в полном объеме реализуем эти планы, причем на собственной научной, технологической, производственной и кадровой базе", - подчеркнул Путин. Он уточнил, что реализовываться все эти идеи будут с опорой на растущие возможности отечественного оборонно-промышленного комплекса, российского высокотехнологичного бизнеса.