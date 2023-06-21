В Рязани к осени откроют дополнительный пункт отбора на службу по контракту

Площадь объекта составит 480 кв. м

ТАСС, 21 июня. В Рязани до конца лета откроют дополнительный пункт отбора претендентов на службу в Вооруженных силах РФ по контракту. Площадь объекта составит 480 кв. м. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства области по итогу визита в регион полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева.

"В связи с возросшим интересом к службе по контракту и соответствующим увеличением штата сотрудников принято решение о выделении помещения в здании на ул. Каширина общей площадью 480 кв. м. Там сейчас ведется капитальный ремонт", - сообщили в пресс-службе.

Полномочный представитель президента РФ в ЦФО в рамках рабочей поездки в Рязанскую область в среду ознакомился с работой пункта отбора на военную службу по контракту региона. Военный комиссар области Олег Серкез отметил, что интерес к службе по контракту возрос как со стороны жителей региона, так и иностранных граждан, во всех районах организована работа мобильных пунктов отбора.

По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, к выбору места для нового пункта отбора власти подошли тщательно, важно, что в том же здании размещается МФЦ, специалисты могут помочь в подготовке документов. "Пункт займет этаж. Работа будет строиться по принципу одного окна. До конца лета все работы завершим. Но и сейчас уже часть услуг будем выносить в МФЦ, постараемся организовать первичный прием в более комфортных условиях", - процитировала пресс-служба губернатора.