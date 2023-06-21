Выпускник Академии Генштаба рассказал об участии многих преподавателей военных вузов в СВО

Генерал-майор Александр Токарев отметил, что выпускники глубоко осознают всю сложность военно-политической обстановки

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Закончивших высшие военные учебные заведения офицеров обучали педагоги, многие из которых принимали участие в специальной военной операции. Об этом заявил в среду выпускник Академии Генштаба генерал-майор Александр Токарев на встрече президента РФ Владимира Путина с выпускниками высших военных учебных заведений.

"Нас обучали педагоги, многие из которых на практике при проведении СВО приобрели боевой опыт в условиях современного вооруженного противостояния", - сказал он.

Токарев отметил, что выпускники глубоко осознают всю сложность военно-политической обстановки. "Дадим отпор любому противнику, проявим стойкость, храбрость и героизм, преданность своему народу и готовность ценой своей жизни защищать <...> интересы нашей страны", - сказал он.

Токарев поблагодарил президента РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу за созданные условия для обучения и выразил признательность наставникам за бесценные знания. "В Георгиевском зале московского Кремля на стенах которого высечены имена героев нашего Отечества от имени всех выпускников заверяем вас, товарищ верховный главнокомандующий, что каждый из нас готов и будет служить отечеству, с честью исполнять свой воинский долг и отстаивать интересы государства. Мы оправдаем ваше доверие и доверие народа РФ, обеспечим надежную защиту родины", - добавил генерал-майор, обращаясь к президенту.