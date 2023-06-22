Бойцы ракетного объединения Оренбурга поучаствовали в акции "Огненная картина войны"

В Минобороны отметили, что перед зажжением свечей участники мероприятия почтили память десятков миллионов погибших в период Великой Отечественной войны

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Военнослужащие Оренбургского ракетного объединения приняли участие в городской акции "Огненная картина войны", приуроченной к Дню памяти и скорби - дню начала Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ночь наступления памятной даты на центральной площади Оренбурга участники акции выстроили картину в память о событиях ВОВ и большом вкладе оренбуржцев в Великую Победу", - говорится в сообщении.

Там добавили, что перед зажжением свечей оренбуржцы почтили память десятков миллионов погибших в период ВОВ. Участники акции зажгли свечи, выложенные в виде мемориала защитника Перемиловской высоты и слов "Оренбург помнит".

22 июня ежегодно в Российской Федерации отмечается День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.