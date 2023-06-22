Группировка "Запад" уничтожила отделение живой силы и автомобиль ВСУ в Харьковской области

Начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский рассказал, что был вскрыт и уничтожен американский БТР М113 с личным составом

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Войска российской группировки "Запад" при помощи артиллерии и огня из танков Т-72Б3 уничтожили отделение живой силы и автомобиль Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.

Об этом сообщил ТАСС в четверг начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

"Артиллерией группировки и огнем из танков Т-72Б3 в районе населенных пунктов Кисловка, Котляровка уничтожено отделение живой силы противника на позициях и один автомобиль", - сказал он.

Кроме этого, по словам Зыбинского, в полосе обороны 1-й танковой армии при попытке провести ротацию подразделений 32-й отдельной механизированной бригады на передовых позициях в районе населенного пункта Берестовое артиллерией группировки был вскрыт и уничтожен американский БТР М113 с личным составом.