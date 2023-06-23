23 июня, 07:04
Военная операция на Украине

В Херсонской области сообщили об уничтожении за сутки двух украинских САУ "Акация"

Также уничтожены три минометных расчета 120 мм и боекомплект к ним

ГЕНИЧЕСК, 23 июня. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили в Херсонской области две САУ "Акация" и гаубицу "Мста-Б" Вооруженных сил Украины (ВСУ) на каховском направлении. Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

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"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены две САУ 2С3 "Акация" с экипажем и боекомплектом, три минометных расчета 120 мм и боекомплект к ним. Потери: 11 военнослужащих ВСУ уничтожены, 7 получили ранения различной степени тяжести", - сказал он.

Кроме того, в островной зоне уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ с шестью военнослужащими. На каховском направлении уничтожена гаубица "Мста-Б" с боекомплектом. 

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