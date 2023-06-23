23 июня, 11:17,
обновлено 23 июня, 11:39
Военная операция на Украине

МО РФ заявило о пресечении деятельности двух групп диверсантов в Харьковской области

По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, на купянском направлении уничтожили до 30 военных ВСУ

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российские военнослужащие пресекли деятельность двух групп диверсантов в районе Тимковки, всего на купянском направлении уничтожено до 30 украинских военных. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В районе населенного пункта Тимковка Харьковской области пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп", - заявил Конашенков.

По его словам, авиация, артиллерия и подразделения группировки "Запад" на купянском направлении уничтожили "до 30 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства". 

Теги:
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