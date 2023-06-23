МО РФ рассказало о потерях ВСУ на краснолиманском направлении за сутки

По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, уничтожили 90 украинских военных

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки уничтожили на краснолиманском направлении до 90 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих, 2 боевые машины пехоты, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - заявил Конашенков.

По его словам, в районе Червоной Дибровы в ЛНР и Ямполовки в ДНР ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.