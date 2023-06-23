Минобороны заявило о перехвате ПВО РФ 15 снарядов РСЗО HIMARS и авиабомб JDAM за сутки

По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, также перехватили 4 тактические ракеты "Точка-У"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 15 снарядов РСЗО HIMARS и авиабомб JDAM производства США, 4 тактические ракеты "Точка-У". Об этом сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачены 4 тактические ракеты "Точка-У", а также 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемых авиационных бомб JDAM производства США", - сказал он.

Кроме того, по словам Конашенкова, уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Спорное, Липовое, Красная Поляна Донецкой Народной Республики, Акимовка и Копани Запорожской области.