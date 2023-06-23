В ЛНР связали ужесточение мобилизации на Украине с потерями при контрнаступлении

Подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Киеву нужно "в срочном порядке" восполнять потери

ЛУГАНСК, 23 июня. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) при контрнаступлении в зоне проведения Россией специальной военной операции заставили Киев ужесточить мобилизационные мероприятия. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"Я глубоко убежден, что всеобщая мобилизация в Киеве связана с успехами наших войск на линии боевого соприкосновения, потому что украинские войска сейчас несут катастрофические потери. Явно на такие потери не рассчитывали ни украинское командование, ни натовские генералы, которые планировали так называемое контрнаступление", - сказал он.

Офицер отметил, что решение об объявлении в нескольких населенных пунктах Украины "всеобщей мобилизации" свидетельствует о том, что правительству страны нужно "в срочном порядке" восполнять потери. "Существует риск, что под мобилизацию подпадет и женское население, поскольку на линии боевого соприкосновения мы уже неоднократно отмечали трупы молодых девушек, участвующих в штурмовых подразделениях ВСУ", - сообщил собеседник агентства.

В четверг украинское издание "Страна" информировало, что "всеобщая мобилизация" была объявлена в Киеве, где всем военнообязанным было предписано явиться в военкоматы в 10-дневный срок. Издание ссылалось на приказ военкома Оболонского района украинской столицы Алексея Привалы, опубликованный на странице территориального центра комплектования (ТЦК, украинские название военного комиссариата).

Требование явиться касается даже тех, кто не получал именных повесток или мобилизационных распоряжений. Приказ касается в том числе лиц, не прописанных в Оболонском районе Киева, а только проживающих в нем. Уклоняющимся от призыва грозит уголовное наказание, напоминается в приказе. В пятницу об аналогичных мерах объявили в Чернигове, а на прошлой неделе - в Ивано-Франковске, областном центре на западе Украины.

Военное положение на Украине было введено 24 февраля 2022 года, на следующий день президент страны Владимир Зеленский подписал указ о мобилизации. Они неоднократно продлевались, 2 мая 2023 года военное положение и мобилизация были продлены на 90 дней - до 18 августа.

О контрнаступлении и потерях ВСУ

Как сообщали в Минобороны РФ, ВСУ с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. 22 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 13 тыс. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.