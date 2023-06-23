Корабли Балтфлота выполнили зенитно-ракетные и артиллерийские стрельбы

В маневрах на Балтике приняли участие экипажи сторожевого корабля "Неустрашимый" и корвета "Бойкий"

КАЛИНИНГРАД, 23 июня. /ТАСС/. Экипажи сторожевого корабля (СКР) "Неустрашимый" и корвета "Бойкий" Балтфлота на учениях в Балтийском море выполнили зенитно-ракетные и артиллерийские стрельбы по воздушным целям, сообщила в пятницу пресс-служба флота.

"Экипажем СКР "Неустрашимый" были выполнены практические ракетно-артиллерийские стрельбы из зенитно-ракетного комплекса морского базирования "Кинжал" и зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Кортик", а корвет поразил воздушные цели из артиллерийских установок А-190 и АК-630", - рассказали в пресс-службе флота.

Там уточнили, что стрельбы выполнялись по имитированным воздушным целям и специальным осветительным снарядам. В результате все цели были поражены.

"В ходе мероприятий боевой подготовки в море кораблями было отработано взаимодействие боевых расчетов радиотехнических и ракетно-артиллерийских боевых частей кораблей по обнаружению, классификации целей, их сопровождению радиотехническими средствами и уничтожению", - отметили в пресс-службе флота. Кроме того, был выполнен полный комплекс задач противовоздушной обороны надводных кораблей в море - от обнаружения до уничтожения воздушных целей, добавили там.

В целях безопасности район выполнения боевых упражнений в Балтийском море и воздушное пространство над ним были объявлены временно опасными для судоходства и полетов всех видов авиации, сказали в пресс-службе.