23 июня, 14:27
Военная операция на Украине

Путин назвал образцовыми действия 175-й бригады управления в ходе СВО

Президент ранее подписал указ о присвоении бригаде почетного наименования

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 175-й гвардейской Лунинецко-Пинской ордена Александра Невского и дважды ордена Красной Звезды бригады управления с присвоением почетного наименования "гвардейская". Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

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Военная операция на Украине. Онлайн

Ранее президент подписал соответствующий указ о присвоении бригаде почетного наименования.

"Умелые и решительные действия личного состава соединения в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в поздравительной телеграмме.

Глава государства подчеркнул, что признание особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных личным составом бригады при защите Отечества и государственных интересов России, является высокой честью. Путин выразил уверенность, что воины-гвардейцы продолжат хранить верность присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан РФ. Президент также пожелал командованию и личному составу бригады крепкого здоровья и успехов. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВоенная операция на Украине
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