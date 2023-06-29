Истребители морской авиации Балтфлота выполнили ракетные стрельбы по воздушным мишеням

На время учений район полигона объявили опасным для движения воздушных и морских средств

КАЛИНИНГРАД, 29 июня. /ТАСС/. Экипажи более 10 истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота в ходе летно-тактических учений провели учебно-боевые стрельбы управляемыми ракетами средней дальности по воздушным мишеням, имитирующим самолеты условного противника, сообщила в четверг пресс-служба флота.

"В рамках летно-тактического учения летчики истребителей Су-27 отработали задачи обнаружения и уничтожения воздушных целей, имитирующих самолеты условного противника, с использованием подвесного вооружения как одиночно, так и в составе пары", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что в качестве воздушных мишеней использовались светящиеся авиационные бомбы САБ-250, представленные в виде гирлянды со светящимися элементами и поставленные фронтовым бомбардировщиком Су-24 морской авиации флота.

"Учебно-тренировочные полеты и пуски управляемыми ракетами средней дальности проводились в четко обозначенном районе воздушных стрельб - над морским полигоном Балтийского флота", - уточнили в пресс-службе, подчеркнув, что до начала выполнения мероприятий боевой подготовки были приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности местного населения, воздушных судов и надводных кораблей - на период выполнения стрельб район полигона был объявлен временно опасным для движения воздушных и морских средств.

В летно-тактическом учении, которое продлится до конца недели, принимают участие более 100 военнослужащих, в нем задействовано свыше 10 самолетов Су-27 истребительного авиаполка соединения морской авиации флота, рассказали в пресс-службе.

Су-27 (по классификации НАТО: Flanker - "Удар во фланг") - многоцелевой высокоманевренный всепогодный истребитель-перехватчик большого радиуса действия, разработанный в ОКБ Сухого. Самолет предназначен для завоевания превосходства в воздухе. Также самолет применяется для ракетно-бомбовых ударов по наземным целям.