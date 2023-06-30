30 июня, 00:58
Военная операция на Украине

Военным группировки "Запад" выдали форму нового образца

Начальник вещевой службы с позывным Энгельс пояснил, что одежда адаптирована под ведение боевых действий в нынешних условиях

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Запад" получили на передовой всесезонные комплекты полевого обмундирования нового образца, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Данные элементы новой формы одежды завезены через подразделения обеспечения полностью на группировку войск. Представители подразделений, отвечающие за организацию выдачи данной формы одежды, предметы получили и на данный момент организована ежедневная выдача военнослужащим. В ближайшие, я так думаю, несколько дней этот процесс будет завершен и личный состав группировки будет в полном объеме переодет", - сказал начальник вещевой службы с позывным Энгельс, видео с которым распространило военное ведомство.

Военнослужащий уточнил, что комплект новой формы одежды состоит из боевой рубахи, куртки, брюк и ботинок. "Куртка, брюки, боевая рубаха адаптированы под ведение боевых действий в нынешних условиях, <…> защищены суставы у военнослужащих. [Форма] оптимизирована для ношения различных предметов, которые необходимо иметь при себе. Также в форме применены гораздо более современные материалы, что упрощает ее ношение", - рассказал Энгельс.

Он отметил, что новые специальные ботинки выполнены из нубука и дышащего материала, внутри - ортопедическая стелька и мембрана. Ботинки не промокают и обеспечивают надежную фиксацию голеностопа.

Минобороны РФ также показало, как расчеты буксируемых 152-миллиметровых гаубиц "Гиацинт-Б" артиллерийской батареи мотострелкового соединения Западного военного округа уже в полевой форме нового образца наносят точные удары по позициям противника на одном из направлений в зоне проведения СВО. Кроме того, на кадрах показана раздача формы, к которой прилагается памятка с названием производителя - "Триада-ТКО".

В мае концерн "Калашников" сообщил о начале поставок нового всесезонного комплекта полевого обмундирования для российской армии. Там отмечали, что в первую поставку вошли несколько десятков тысяч летних и ветровлагозащитных комплектов костюмов и фуражек. В пресс-службе сообщали, что новый комплект обмундирования был разработан компанией "Триада-ТКО" совместно со специалистами вещевого управления департамента ресурсного обеспечения МО РФ. Кроме того, подчеркивалось, что новое поколение обладает повышенными эргономическими характеристиками и изготовлено из материалов с улучшенными свойствами. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация