Военным группировки "Запад" выдали форму нового образца

Начальник вещевой службы с позывным Энгельс пояснил, что одежда адаптирована под ведение боевых действий в нынешних условиях

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Запад" получили на передовой всесезонные комплекты полевого обмундирования нового образца, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"Данные элементы новой формы одежды завезены через подразделения обеспечения полностью на группировку войск. Представители подразделений, отвечающие за организацию выдачи данной формы одежды, предметы получили и на данный момент организована ежедневная выдача военнослужащим. В ближайшие, я так думаю, несколько дней этот процесс будет завершен и личный состав группировки будет в полном объеме переодет", - сказал начальник вещевой службы с позывным Энгельс, видео с которым распространило военное ведомство.

Военнослужащий уточнил, что комплект новой формы одежды состоит из боевой рубахи, куртки, брюк и ботинок. "Куртка, брюки, боевая рубаха адаптированы под ведение боевых действий в нынешних условиях, <…> защищены суставы у военнослужащих. [Форма] оптимизирована для ношения различных предметов, которые необходимо иметь при себе. Также в форме применены гораздо более современные материалы, что упрощает ее ношение", - рассказал Энгельс.

Он отметил, что новые специальные ботинки выполнены из нубука и дышащего материала, внутри - ортопедическая стелька и мембрана. Ботинки не промокают и обеспечивают надежную фиксацию голеностопа.

Минобороны РФ также показало, как расчеты буксируемых 152-миллиметровых гаубиц "Гиацинт-Б" артиллерийской батареи мотострелкового соединения Западного военного округа уже в полевой форме нового образца наносят точные удары по позициям противника на одном из направлений в зоне проведения СВО. Кроме того, на кадрах показана раздача формы, к которой прилагается памятка с названием производителя - "Триада-ТКО".

В мае концерн "Калашников" сообщил о начале поставок нового всесезонного комплекта полевого обмундирования для российской армии. Там отмечали, что в первую поставку вошли несколько десятков тысяч летних и ветровлагозащитных комплектов костюмов и фуражек. В пресс-службе сообщали, что новый комплект обмундирования был разработан компанией "Триада-ТКО" совместно со специалистами вещевого управления департамента ресурсного обеспечения МО РФ. Кроме того, подчеркивалось, что новое поколение обладает повышенными эргономическими характеристиками и изготовлено из материалов с улучшенными свойствами.