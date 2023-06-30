Средства ПВО РФ за сутки перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS

Также сбиты 10 беспилотников ВСУ, рассказали в Минобороны РФ

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили 7 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сбили 10 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачено 7 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - сказал он, отметив, что также уничтожено 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Токмак, Мирное, Новое, Чумацкое и Червоноармейское Запорожской области, а также Голая Пристань Херсонской области.

Кроме того, по словам Конашенкова, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 444 самолета, 240 вертолетов, 4 833 беспилотных летательных аппарата, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 413 танков и других боевых бронированных машин, 1 134 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5 281 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 11 292 единицы специальной военной автомобильной техники.