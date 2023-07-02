В МО РФ сообщили о ракетных ударах истребителей Израиля по Сирии

По данным Центра по примирению враждующих сторон, жертв и пострадавших нет

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Израильские тактические истребители F-15 и F-16 в ночь на воскресенье нанесли несколько ракетных ударов по объектам на территории Сирии. Об этом сообщил в воскресенье заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

"С 00:20 до 00:30 2 июля четыре тактических истребителя F-15 ВВС Армии обороны Израиля из акватории Средиземного моря через северную часть Ливана нанесли авиационный удар 8 управляемыми ракетами по объектам в окрестностях провинции Хомс", - сказал Гуринов.

По его словам, второй инцидент за ночь произошел с 04:35 до 04:39. "Два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из северной части Ливана нанесли авиационный удар двумя управляемыми ракетами по объектам инфраструктуры в районе населенного пункта Масьяф провинции Хама", - добавил Гуринов. Замглавы ЦПВС подчеркнул, что ударами нанесен только материальный ущерб, жертв и пострадавших нет.