Минобороны показало работу противотанковых пушек "Рапира" в зоне спецоперации

По словам командира противотанковой батареи орудий с позывным Метис, стрельба на поражение идет уже с первого-второго выстрела

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Расчеты противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" в ходе спецоперации на Украине поражают цели с первого-второго выстрела благодаря корректировке огня с беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Об этом рассказал командир противотанковой батареи орудий с позывным Метис.

"Работаем мы 24 часа в сутки, противник постоянно предпринимает либо наступление, либо сидит в обороне. Мы выявляем цели, и у нас идёт огневое поражение. В основном это контрбатарейная борьба. У меня подразделение состоит из противотанковых орудий - оно считается "снайперским" орудием. То есть с первого - со второго выстрела уже идет непосредственно стрельба на поражение противника", - сказал он.

Военнослужащий объяснил, что разведывательные подразделения передают его расчету координаты целей, полученные с помощью БЛА. При этом в его расчете также имеется беспилотник, который поднимают в воздух для получения более точных координат.

"Открываем огонь, он [оператор] скидывает мне корректуры - я вычисляю установки, рассчитываю установки для стрельбы и непосредственно сразу открывается огонь на поражение", - отметил артиллерист. Он добавил, что после стрельбы орудия перемещаются на новое место, чтобы противник не засек батарею.

100-миллиметровое противотанковое орудие МТ-12 "Рапира" предназначено для работы прямой наводкой по тяжелой бронетехнике. Однако, отмечают в Минобороны РФ, при необходимости оно справляется и с другими целями. Скорость стрельбы "Рапиры" составляет до шести выстрелов в минуту, дальность стрельбы - 7 км, возможна стрельба с закрытых позиций.

Орудие может стрелять бронебойными подкалиберными, кумулятивно-осколочными, осколочно-фугасными снарядами. При установке на пушке специального прибора наведения могут использоваться выстрелы с противотанковой ракетой.