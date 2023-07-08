Российские зенитчики поразили опорный пункт ВСУ под Кременной

Как сообщил командир орудия с позывным Зевс, расстояние было более 5 км

ЛУГАНСК, 8 июля. /ТАСС/. Мобилизованный расчет зенитной пушки С-60 несколькими выстрелами поразил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Кременной в ЛНР, сообщил журналистам командир орудия с позывным Зевс, проходящий службу в одном из соединений Западного военного округа.

"Орудие С-60, из которого мы работали. Работали по опорному пункту противника. Удачно, поразили. Расстояние было более 5 км. В день по несколько раз выезжаем на задачу", - рассказал он.

Зевс добавил, что весь расчет орудия - мобилизованные, которые вместе с самого начала службы.

"Противник засекает нас не так часто, потому что работаем с закрытых огневых позиций, а после того, как отработаем, быстро уезжаем с позиций (пушка установлена на базу МТЛБ - прим. ТАСС)", - рассказал Зевс.

Расчет старается расходовать минимальное количество снарядов, корректируя огонь с дрона, что кратно повышает точность огня и позволяет экономить боеприпасы.